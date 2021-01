Conte non vuole mollare la poltrona e “minaccia”: «Girerò città per città». Il retroscena del Corriere (Di domenica 17 gennaio 2021) L’ammucchiata giallorossa si sta rendendo conto che la situazione è precipitata, la caccia ai “giuda” non ha ottenuto i risultati sperati. La Boschi va sul sicuro: «Senza di noi quota 161 al Senato è irraggiungibile». Il pallottoliere delude Pd e M5S, sono tutti convinti che al massimo la (ex) maggioranza ha 158 voti. E anche se si arrivasse a 161 il governo sarebbe debolissimo e avrebbe ogni giorno l’acqua alla gola. Conte però scalpita, non vuole mollare la poltroa. Conte pronto a girare l’Italia “città per città” Il premier è nervoso, “minaccia” di fare il protagonista anche in caso di elezioni. E a spiegarlo nei dettagli c’è un retroscena del Corriere della Sera. Come scrive Monica ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 17 gennaio 2021) L’ammucchiata giallorossa si sta rendendo conto che la situazione è precipitata, la caccia ai “giuda” non ha ottenuto i risultati sperati. La Boschi va sul sicuro: «Senza di noi quota 161 al Senato è irraggiungibile». Il pallottoliere delude Pd e M5S, sono tutti convinti che al massimo la (ex) maggioranza ha 158 voti. E anche se si arrivasse a 161 il governo sarebbe debolissimo e avrebbe ogni giorno l’acqua alla gola.però scalpita, nonla poltroa.pronto a girare l’Italia “per” Il premier è nervoso, “” di fare il protagonista anche in caso di elezioni. E a spiegarlo nei dettagli c’è undeldella Sera. Come scrive Monica ...

Ora Trieste passa dalla possibilità surreale di esprimere due ministri del Conte ter a quella sempre più concreta di non averne nessuno. Patuanelli tenta di mandare però un messaggio positivo ...

Sul governo degli ultimi santi

vere reliquie preistoriche resistenti nel parlamento e fino ad ora in silenzio sornione che possano salvare Conte e la compagine che rappresenta se non con ulteriori concessioni in negativo a un piano ...

