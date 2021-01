Conte “girerà casa per casa” se si dovesse andare al voto: la frase che non piace alla Lega (Di domenica 17 gennaio 2021) Conte “girerà casa per casa” se si dovesse andare al voto, e questa affermazione fa sorridere i suoi avversari politici che in queste ore stanno riprendendo un articolo pubblicato da Terra Nostra News che fa riferimento al Corriere della Sera. Lega – Salvini Premier ne riporta soltanto il titolo e lo fa con un taglio un po’ cringe e semplificativo. Conte fa lo spavaldo: “Se cado e si andrà al volto girerò casa per casa” Da dove viene questa frase? Il Contesto è riportato in questo articolo del Corriere della Sera. Il tema è ovviamente la crisi di Governo con conseguente dibattito sul futuro di ... Leggi su bufale (Di domenica 17 gennaio 2021)per” se sial, e questa affermazione fa sorridere i suoi avversari politici che in queste ore stanno riprendendo un articolo pubblicato da Terra Nostra News che fa riferimento al Corriere della Sera.– Salvini Premier ne riporta soltanto il titolo e lo fa con un taglio un po’ cringe e semplificativo.fa lo spavaldo: “Se cado e si andrà al volto gireròper” Da dove viene questa? Ilsto è riportato in questo articolo del Corriere della Sera. Il tema è ovviamente la crisi di Governo con conseguente dibattito sul futuro di ...

