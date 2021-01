Conferenza stampa Di Francesco: «Ho voluto fortemente Duncan. Sul Milan…» (Di domenica 17 gennaio 2021) Conferenza stampa Di Francesco: le parole del tecnico del Cagliari alla vigilia del match contro il Milan Eusebio Di Francesco ha parlato alla vigilia del match contro il Milan. Queste le parole del tecnico dei rossoblù. CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI INTEGRALI Duncan – «Duncan oggi si è allenato per la prima volta con noi, è un giocatore che conosco bene e sono felice di averlo con noi. E’ una mezzala ma posso usarlo anche come mediano nel 4-2-3-1. Potrebbe anche partire dall’inizio». PSICOLOGIA DEL GRUPPO – «Non è un lavoro che si fa in due giorni, il lavoro psicologico è un percorso lungo. Tutti quanti dobbiamo dare qualcosa in più anche dal punto di vista del carattere». MILAN – «Cercheremo di metterli in difficoltà. Abbiamo entrambi problemi numerici, loro hanno due ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 gennaio 2021)Di: le parole del tecnico del Cagliari alla vigilia del match contro il Milan Eusebio Diha parlato alla vigilia del match contro il Milan. Queste le parole del tecnico dei rossoblù. CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI INTEGRALI– «oggi si è allenato per la prima volta con noi, è un giocatore che conosco bene e sono felice di averlo con noi. E’ una mezzala ma posso usarlo anche come mediano nel 4-2-3-1. Potrebbe anche partire dall’inizio». PSICOLOGIA DEL GRUPPO – «Non è un lavoro che si fa in due giorni, il lavoro psicologico è un percorso lungo. Tutti quanti dobbiamo dare qualcosa in più anche dal punto di vista del carattere». MILAN – «Cercheremo di metterli in difficoltà. Abbiamo entrambi problemi numerici, loro hanno due ...

Nel corso della conferenza stampa della vigilia di Cagliari-Milan, il tecnico Stefano Pioli ha commentato il recupero di Ibrahimovic ...

Nel corso della conferenza stampa della vigilia di Cagliari-Milan, il tecnico Stefano Pioli ha commentato il recupero di Ibrahimovic ...In vista della sfida contro il Cagliari, il Milan dovrà fare a meno di Theo Hernandez e Calhanoglu, entrambi risultati positivi al Covid. Il tecnico rossonero Stefano Pioli, inte ...