Colombia, l’Aw139 di Leonardo sarà il nuovo elicottero presidenziale (Di domenica 17 gennaio 2021) l’Aw139 sarà il nuovo elicottero per il trasporto del Presidente della Repubblica di Colombia. Caratterizzato da una speciale configurazione VVIP, l’elicottero sarà consegnato in primavera quest’anno e sarà impiegato dalla Forza Aerea del paese. Con la fornitura di questo elicottero la Forza Aerea Colombiana diventerà il primo cliente militare nel paese, mentre cresce la flotta di AW139 in Colombia, dove questo modello ha già ottenuto successo per operazioni di trasporto civile a supporto dell’industria Oil&Gas, con cinque elicotteri entrati in servizio presso l’importante operatore Helistar S.A.S. l’Aw139 presidenziale sarà dotato, fra gli altri ... Leggi su ildenaro (Di domenica 17 gennaio 2021)ilper il trasporto del Presidente della Repubblica di. Caratterizzato da una speciale configurazione VVIP, l’consegnato in primavera quest’anno eimpiegato dalla Forza Aerea del paese. Con la fornitura di questola Forza Aereana diventerà il primo cliente militare nel paese, mentre cresce la flotta di AW139 in, dove questo modello ha già ottenuto successo per operazioni di trasporto civile a supporto dell’industria Oil&Gas, con cinque elicotteri entrati in servizio presso l’importante operatore Helistar S.A.S.dotato, fra gli altri ...

