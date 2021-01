Cippo di Sant'Antuono, cos'è e perchè si celebra: le norme anti Covid non fermeranno la tradizione (Di domenica 17 gennaio 2021) Cippo di Sant'Antonio, tensione in città: falò e violenza (VIDEO E FOTO) 17 gennaio 2019 Rione Sanità, il 'Cippo' arriva a tarda notte: 'Difendiamo una nostra tradizione' 18 gennaio 2020 I Carabinieri ... Leggi su napolitoday (Di domenica 17 gennaio 2021)di'Antonio, tensione in città: falò e violenza (VIDEO E FOTO) 17 gennaio 2019 Rione Sanità, il '' arriva a tarda notte: 'Difendiamo una nostra' 18 gennaio 2020 I Carabinieri ...

Notiziedi_it : Cippo di Sant’Antuono, cos’è e perchè si celebra: le norme anti Covid non fermeranno la tradizione - NapoliToday : #Cronaca Cippo di Sant'Antuono, cos'è e perchè si celebra: le norme anti Covid non fermeranno la tradizione… - ScorpioAngel_ : ‘O cippo e Sant’Antuono #SantAntonioAbate #17gennaio Che ricordi , la mia infanzia , ‘o fucarazzo o focarone dirsi… - NapoliToday : #Cronaca Cippo di Sant'Antuono, cos'è e perchè si celebra: le norme anti Covid non fermeranno la tradizione… - fammestaquieta : RT @napulest: ‘O fucarazzo, ‘o cippo ‘e Sant’Antuono #17gennaio ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Cippo Sant Cippo di Sant'Antuono, cos'è e perchè si celebra: le norme anti Covid non fermeranno la tradizione NapoliToday Addio a padre Marciano Morra, dieci anni fa portò una reliquia di Padre Pio a Invorio

Padre Marciano Morra da Monteleone di Puglia, storico segretario dei gruppi di preghiera di Padre Pio, morto oggi a 91 anni, aveva portato la parola del santo a Invorio esattamente 10 anni fa. San Pio ...

Festa con cippo di Sant’Antonio Abate, 14 multati ad Ercolano per norme Covid

I carabinieri hanno sanzionato 14 persone ad Ercolano: dove stavano festeggiando con un pic nic e avevano allestito il cippo di Sant’Antonio ...

Padre Marciano Morra da Monteleone di Puglia, storico segretario dei gruppi di preghiera di Padre Pio, morto oggi a 91 anni, aveva portato la parola del santo a Invorio esattamente 10 anni fa. San Pio ...I carabinieri hanno sanzionato 14 persone ad Ercolano: dove stavano festeggiando con un pic nic e avevano allestito il cippo di Sant’Antonio ...