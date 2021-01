Ci sono stati 12.415 casi e 377 morti di covid. La positività al 5,9% (Di domenica 17 gennaio 2021) AGI - Cala la curva epidemica in Italia. I casi di oggi sono 12.145 contro i 16.310 di ieri. Con 211.078 tamponi totali (sono compresi nel computo anche i test antigenici rapidi), quasi 50 mila meno di ieri, il tasso di positività (che ieri era al 6,3%) scende al 5,9%. I decessi nelle 24 ore sono 377 (ieri 475), per un totale di 82.17 vittime da inizio epidemia. È quanto emerge dal bollettino diffuso dal ministero della salute. Ancora in calo i ricoveri, anche se contenuto: le terapie intensive sono 17 in meno (ieri -2), con 124 ingressi del giorno (ieri 170), e sono 2.503 in totale. Mentre i ricoveri ordinari sono 27 in meno (ieri -57) e scendono a 22.757. La regione con più casi è la Lombardia (+1.603), seguita da Sicilia (+1.439), ... Leggi su agi (Di domenica 17 gennaio 2021) AGI - Cala la curva epidemica in Italia. Idi oggi12.145 contro i 16.310 di ieri. Con 211.078 tamponi totali (compresi nel computo anche i test antigenici rapidi), quasi 50 mila meno di ieri, il tasso di(che ieri era al 6,3%) scende al 5,9%. I decessi nelle 24 ore377 (ieri 475), per un totale di 82.17 vittime da inizio epidemia. È quanto emerge dal bollettino diffuso dal ministero della salute. Ancora in calo i ricoveri, anche se contenuto: le terapie intensive17 in meno (ieri -2), con 124 ingressi del giorno (ieri 170), e2.503 in totale. Mentre i ricoveri ordinari27 in meno (ieri -57) e scendono a 22.757. La regione con piùè la Lombardia (+1.603), seguita da Sicilia (+1.439), ...

