Chiariello non ha dubbi: “Insigne è il miglior calciatore italiano per distacco!” (Di domenica 17 gennaio 2021) L’editorialista napoletano Umberto Chiariello ha commentato su Twitter la prova di Insigne contro la Fiorentina. In un secondo tweet ha poi chiarito, perchè al giorno … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 17 gennaio 2021) L’editorialista napoletano Umbertoha commentato su Twitter la prova dicontro la Fiorentina. In un secondo tweet ha poi chiarito, perchè al giorno … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

PauloRCotechino : @Chiariello_CS Umbertone.... Devi fare un corso accelerato di italiano scritto,stai sempre a specificare i post pre… - Chiariello_CS : RT @FrancoMater2: @Chiariello_CS Leggerà tanti commenti e probabilmente non si ricorderà dei miei. Ma io la penso come lei. E sponsorizzo #… - Chiariello_CS : RT @sassoleonardo: @Chiariello_CS Nemo profeta in Patria. Insigne non il primo né sarà l'ultimo. Juliano oltre al campione che è stato, da… - Chiariello_CS : @FabioGits Mai dato! Il minimo è 5, perché può anche sbagliare molti gol ed essere irritante sotto porta, ma il con… - DfassariDiego : @Chiariello_CS @iamjohnnystone Lavezzi però spaccava le difese da solo e faceva segnare cavani non c era bisogno di… -