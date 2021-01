Chiara Ferragni, lo sfogo della madre: “Un danno alla mia credibilità” (Di domenica 17 gennaio 2021) . Marina Di Guardo, all’indomani dell’uscita del suo romanzo, ha raccontato quali sono i motivi per cui essere la mamma della famosissima influencer sia un’arma a doppio taglio. La madre della Ferragni è una scrittrice e ha pubblicato con Mondadori il suo romanzo dal titolo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 17 gennaio 2021) . Marina Di Guardo, all’indomani dell’uscita del suo romanzo, ha raccontato quali sono i motivi per cui essere la mammafamosissima influencer sia un’arma a doppio taglio. Laè una scrittrice e ha pubblicato con Mondadori il suo romanzo dal titolo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

_wokeuplikedis : RT @Erica1814: @zorzi_gaia Seguire il gf senza seguire gaia zorzi è un po' come seguire chiara ferragni senza seguire fedez: ti perdi il me… - xxsereeena : Chiara ferragni con il suo post mi ha fatto venire cosi tanta voglia di pizza che potrei mangiarmene a quintali E… - animabuspereunt : RT @Erica1814: @zorzi_gaia Seguire il gf senza seguire gaia zorzi è un po' come seguire chiara ferragni senza seguire fedez: ti perdi il me… - Pivoin3 : noi zona rossa, lombardia intendo, e chiara ferragni e la family a Courmayeur ?? - Erica1814 : @zorzi_gaia Seguire il gf senza seguire gaia zorzi è un po' come seguire chiara ferragni senza seguire fedez: ti pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni "Chiara Ferragni? Essere sua madre è un danno alla mia credibilità" Tuttosport Ferragnez: una nuova cameretta per Leone

Chiara Ferragni e Fedez tra poco più di un mese potranno stringere la loro bambina. In attesa della nascita l’imprenditrice digitale ha ...

Chiara Ferragni, parla mamma Marina: ”Essere madre di Chiara a volte mi danneggia”

Marina Di Guardo, madre di Chiara Ferragni, ha confessato che essere la mamma di una web influencer così di successo non è poi così semplice. Nel caso ...

Chiara Ferragni e Fedez tra poco più di un mese potranno stringere la loro bambina. In attesa della nascita l’imprenditrice digitale ha ...Marina Di Guardo, madre di Chiara Ferragni, ha confessato che essere la mamma di una web influencer così di successo non è poi così semplice. Nel caso ...