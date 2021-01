Chi è Katia Ricciarelli vita privata e carriera: tutto sulla nota cantate italiana (Di domenica 17 gennaio 2021) Puntata scoppiettante quella di oggi, 17 Gennaio 2021, di Domenica In. Mara Venier avrà come ospite nel suo salotto di Rai 1 la soprano Katia Ricciarelli che festeggerà con qualche ora di anticipo il suo 75° compleanno, l’artista infatti è nata il 18 Gennaio. Per lei sono previste molte sorprese tra cui quella del cantante Alberto Urso. Scopriamo ora insieme qualche curiosità in più sia sulla sua vita privata che pubblica. È sposata? Ha figli? Com’è iniziata la sua carriera nel mondo della lirica e della televisione italiana? Ecco tutte le risposte a queste domande e tante altre curiosità. Leggi anche –> Katia Ricciarelli in lacrime a ‘Io e te’: «Dissi a mia madre che non l’avrei mai perdonata…» Katia ... Leggi su urbanpost (Di domenica 17 gennaio 2021) Puntata scoppiettante quella di oggi, 17 Gennaio 2021, di Domenica In. Mara Venier avrà come ospite nel suo salotto di Rai 1 la sopranoche festeggerà con qualche ora di anticipo il suo 75° compleanno, l’artista infatti è nata il 18 Gennaio. Per lei sono previste molte sorprese tra cui quella del cantante Alberto Urso. Scopriamo ora insieme qualche curiosità in più siasuache pubblica. È sposata? Ha figli? Com’è iniziata la suanel mondo della lirica e della televisione? Ecco tutte le risposte a queste domande e tante altre curiosità. Leggi anche –>in lacrime a ‘Io e te’: «Dissi a mia madre che non l’avrei mai perdonata…»...

FrancescoLibe : Ceh, Katia Ricciarelli sa già che ci saranno rvm per lei e sa pure chi glieli manda. #DomenicaIn - CorinnaMarchet1 : @bonomo_katia Infatti non ho scritto che è dedicata a noi, ma che 'parla' solo lui. Ma è anche la colonna sonora d… - bonomo_katia : Eh?? a chi non capita? - curoi_kun : secondo katia mi comporto da adulto. vediamo chi è l’adulto dopo che la blocco su ogni social mentre bevo il mio la… - goldoni_katia : Sono stata bloccata per 3 giorni da @Facebook perché sostengo che aprire abusivamente i ristoranti sia reato. E lo… -