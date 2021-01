Chi è Biagio D’Anelli, il noto opinionista tv e le sue ex famose (Di domenica 17 gennaio 2021) Biagio D’Anelli, 37enne pugliese è noto al pubblico per aver partecipato nel 2010 al Grande Fratello e successivamente si è fatto conoscere come opinionista nelle trasmissioni televisive, nelle quali ha lanciato diversi scoop sui personaggi del mondo dello spettacolo. Al suo ingresso nella casa del Grande Fratello era legato a Simona Salvemini, ex di Filippo Bisciglia. Biagio D’Anelli, oggi tra gli ospiti di Domenica Live La loro storia termina durante la permanenza del talent scout di San Giovanni Rotondo nel reality, dove intraprende un flirt con Guendalina Tavassi. Alla sua uscita dalla casa più spiata d’Italia ha avuto una relazione con un’altra ex inquilina, Gioradana Sali. Tra le conquiste di Biagio D’Anelli ci sono anche Francesca ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 gennaio 2021), 37enne pugliese èal pubblico per aver partecipato nel 2010 al Grande Fratello e successivamente si è fatto conoscere comenelle trasmissioni televisive, nelle quali ha lanciato diversi scoop sui personaggi del mondo dello spettacolo. Al suo ingresso nella casa del Grande Fratello era legato a Simona Salvemini, ex di Filippo Bisciglia., oggi tra gli ospiti di Domenica Live La loro storia termina durante la permanenza del talent scout di San Giovanni Rotondo nel reality, dove intraprende un flirt con Guendalina Tavassi. Alla sua uscita dalla casa più spiata d’Italia ha avuto una relazione con un’altra ex inquilina, Gioradana Sali. Tra le conquiste dici sono anche Francesca ...

