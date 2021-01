Chi è Andrea Milko Skofic, l’unico figlio di Gina Lollobrigida (Di domenica 17 gennaio 2021) Andrea Milko Skofic, nato il 28 luglio 1957, è l’unico figlio dell’attrice Gina Lollobrigida, una delle donne simbolo del cinema italiano negli anni del boom economico. Andrea è il frutto dell’amore tra la diva e l’ex marito Milko Skofic, produttore sloveno che vinse il David di Donatello nel 1958 per il film Anna di Brooklyn. Skofic e la Lollobrigida sono stati sposati dal 1949 al 1971. Crescendo, anche l’unico figlio della nota attrice ha deciso di prendere parte allo scatenato mondo dello spettacolo. Infatti, il ragazzo è diventato un attore e regista molto noto. La donna ha parlato diverse volte di suo figlio. In queste ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 gennaio 2021), nato il 28 luglio 1957, èdell’attrice, una delle donne simbolo del cinema italiano negli anni del boom economico.è il frutto dell’amore tra la diva e l’ex marito, produttore sloveno che vinse il David di Donatello nel 1958 per il film Anna di Brooklyn.e lasono stati sposati dal 1949 al 1971. Crescendo, anchedella nota attrice ha deciso di prendere parte allo scatenato mondo dello spettacolo. Infatti, il ragazzo è diventato un attore e regista molto noto. La donna ha parlato diverse volte di suo. In queste ...

ItalyFoodTrade : A chi crede alla favola del ‘buon’ Biden, ecco il ministro dell’agricoltura assegnatogli da chi gira le rotelle del… - lara_ugolini : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 16.01.2021 Andrea cresce, è un piccolo orsetto speciale. Lui non percepisce la sua diversità, è felice ed ha acqui… - Meow287 : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 16.01.2021 Andrea cresce, è un piccolo orsetto speciale. Lui non percepisce la sua diversità, è felice ed ha acqui… - Loredan88341499 : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 16.01.2021 Andrea cresce, è un piccolo orsetto speciale. Lui non percepisce la sua diversità, è felice ed ha acqui… - MariaGiuliaDelf : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 16.01.2021 Andrea cresce, è un piccolo orsetto speciale. Lui non percepisce la sua diversità, è felice ed ha acqui… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Andrea Andrea Fachinetti, chi è il figlio di Ornella Muti che sogna di fare il regista ViaggiNews.com Chi è Andrea Milko Skofic, l’unico figlio di Gina Lollobrigida

Andrea Milko Skofic, nato il 28 luglio 1957, è l’unico figlio dell’attrice Gina Lollobrigida, una delle donne simbolo del cinema italiano negli anni del boom economico. Andrea è il frutto dell’amore ...

Probabili formazioni Inter Juventus/ Quote: Lukaku contro CR7, duello tra bomber

Probabili formazioni Inter Juventus, Serie A: quote e ultime notizie su moduli e titolari per la partita attesa questa sera a San Siro ...

Andrea Milko Skofic, nato il 28 luglio 1957, è l’unico figlio dell’attrice Gina Lollobrigida, una delle donne simbolo del cinema italiano negli anni del boom economico. Andrea è il frutto dell’amore ...Probabili formazioni Inter Juventus, Serie A: quote e ultime notizie su moduli e titolari per la partita attesa questa sera a San Siro ...