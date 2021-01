Chi è Alberto Salerno | il paroliere e marito di Mara Maionchi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 17 gennaio 2021) Pilastro della musica italiana,è une autore di canzoni di successo, ma soprattutto ildella vulcanica. Classe 1949,ha sempre avuto la musica nel sangue. Suo padre infatti era Nisa, autore che negli anni Cinquanta ha realizzato i testi di alcune canzoni famosissime come Un ragazzo di strada, Non ho l’età e Tu vuó fa l’americano. Quando aveva solamente 18 anni ha scritto Avevo un cuore per il cantante Mino Reitano e da subito il brano si è trasformato in un grande successo. Da quel momento la sua carriera non si è più fermata eha realizzato alcune fra le canzoni più amate e cantate nella storia della musica italiana, come Io ...