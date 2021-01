Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 17 gennaio 2021 (Di domenica 17 gennaio 2021) Questa sera, domenica 17 gennaio 2021, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che tempo Che Fa di Fabio Fazio (programma che ha compiuto 18 anni), con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 17 gennaio, di Che tempo che fa. anticipazioni e ospiti Quali sono gli ospiti di oggi, 17 gennaio 2021, di Che tempo che fa? ospiti della puntata il Ministro per gli Affari Regionali e ... Leggi su tpi (Di domenica 17 gennaio 2021) Questa sera, domenica 17, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con CheChe Fa di Fabio Fazio (programma che ha compiuto 18 anni), con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ma vediamo insieme tutte lee glidi, 17, di Cheche fa.Quali sono glidi, 17, di Cheche fa?il Ministro per gli Affari Regionali e ...

trash_italiano : MI AMMAZZA IL PUBBLICO CHE OGNI VOLTA CHE VIENE DETTO QUANTO TEMPO È PASSATO ESULTA STUPITO CON 'UOOOOOOOO' #cepostaperte - insopportabile : Questo periodo mai vissuto così prima, aggrappati alle piccole cose che ci fanno stare bene ma privati della moltit… - OfficialASRoma : Smalling: “Non abbiamo giocato come stavamo facendo ultimamente. I primi due gol sono arrivati su nostri errori che… - HcapLive : 10 minuti al termine del terzo tempo a Zugo. Ambrì che è sempre sotto per 1-0, ora il tempo inizia a stringere per… - ClarisseLeivi : RT @boker_or: 17 gennaio 2021 Giornata per il dialogo ebraico-cristiano Si studia Qohelet: se tutto è vanità, in-utile, tutto è dono. Perc… -