Che fine ha fatto Ezequiel Lavezzi? Dopo il contratto da 27 milioni in Cina, adesso… (Di domenica 17 gennaio 2021) Dov’è finito Ezequiel Lavezzi? Chi è la sua attuale fidanzata? Cos’ha fatto Dopo quell’incredibile contratto da 27 milioni a stagione in Cina Che fine ha fatto Lavezzi?Ezequiel Lavezzi è di sicuro uno dei calciatori più famosi al mondo. Questo è innegabile. Si è guadagnato la fama di cui gode negli anni in cui è sbarcato al Napoli, all’ombra del Vesuvio, per regalare gioie ed emozioni ai tifosi della squadra azzurra. E, in effetti, ci è riuscito: in tanti ricordano ancora le prodezze di quelli che venivano chiamati ‘I tre tenori’, ovvero Hamsik, Cavani e lo stesso Lavezzi. Partivano in contropiede, e quando partivano c’era poco da fare. Negli anni 2010-2011 ... Leggi su altranotizia (Di domenica 17 gennaio 2021) Dov’è finito? Chi è la sua attuale fidanzata? Cos’haquell’incredibileda 27a stagione inChehaè di sicuro uno dei calciatori più famosi al mondo. Questo è innegabile. Si è guadagnato la fama di cui gode negli anni in cui è sbarcato al Napoli, all’ombra del Vesuvio, per regalare gioie ed emozioni ai tifosi della squadra azzurra. E, in effetti, ci è riuscito: in tanti ricordano ancora le prodezze di quelli che venivano chiamati ‘I tre tenori’, ovvero Hamsik, Cavani e lo stesso. Partivano in contropiede, e quando partivano c’era poco da fare. Negli anni 2010-2011 ...

carlaruocco1 : Pacchi per gli 'sfigati' e capesante per gli amici! Una vergogna senza fine per chi invece dovrebbe servire lo Stat… - davidallegranti : Dibba diceva che il M5s avrebbe fatto la fine dell'Udeur. La profezia si è autoavverata, ma l'Udeur continua a sape… - LegaSalvini : CHE BRUTTA FINE IL PD. COL PARTITO DI CONTE IN CORSA CROLLA NEI SONDAGGI - ragazzaefferve1 : RT @mamacita1204: riassunto diretta di zayn: lui che parla ma non si sente niente perché ci sono le canzoni sotto e perciò risponde scriven… - marinellafly12 : RT @Majden3: @RaiNews Giannini crede di avere a che fare con Berlusconi? Che brutta fine povero Giannini. -

Ultime Notizie dalla rete : Che fine "Il cacciatore" stasera in tv. Ecco che fine hanno fatto i protagonisti Corriere della Sera Djuricic al 94' risponde a Kucka, Sassuolo-Parma 1-1

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Il Sassuolo evita al 94', col rigore di Djuricic, la sconfitta contro il Parma al Mapei. Le assenze gialloblù ...

Coronavirus, firmata l’ordinanza bis di Fedriga: le scuole superiori in Fvg restano ancora chiuse

Emanato un nuovo provvedimento che conferma lo stop fino alla fine del mese. A sostegno della linea della giunta vengono elencati i pareri della task force Salute e degli esperti dell’Iss.

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Il Sassuolo evita al 94', col rigore di Djuricic, la sconfitta contro il Parma al Mapei. Le assenze gialloblù ...Emanato un nuovo provvedimento che conferma lo stop fino alla fine del mese. A sostegno della linea della giunta vengono elencati i pareri della task force Salute e degli esperti dell’Iss.