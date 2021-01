Challenger Istanbul 2021, il montepremi e il prize money con Musetti (Di domenica 17 gennaio 2021) Il montepremi e il prize money del Challenger di Istanbul 2021, torneo su cemento in programma dal 18 al 24 gennaio. Lorenzo Musetti torna in campo dopo la pesante eliminazione all’esordio nelle qualificazioni agli Australian Open. Il giovane azzurro prova a guadagnare punti importanti per agguantare la tanto ambita top-100. Al via in Turchia anche Paolo Lorenzi, Lorenzo Giustino, Alessandro Giannessi e Federico Gaio. Il prize money complessivo è di 132.280 euro, con il vincitore che percepirà oltre a 125 punti Atp anche una cifra attorno ai 18 mila euro. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal primo turno alla finale del torneo turco. PRIMO TURNO: €1.320 (0 punti) SECONDO TURNO: €2.180 (10 punti) QUARTI DI FINALE: €3.710 (25 ... Leggi su sportface (Di domenica 17 gennaio 2021) Ile ildeldi, torneo su cemento in programma dal 18 al 24 gennaio. Lorenzotorna in campo dopo la pesante eliminazione all’esordio nelle qualificazioni agli Australian Open. Il giovane azzurro prova a guadagnare punti importanti per agguantare la tanto ambita top-100. Al via in Turchia anche Paolo Lorenzi, Lorenzo Giustino, Alessandro Giannessi e Federico Gaio. Ilcomplessivo è di 132.280 euro, con il vincitore che percepirà oltre a 125 punti Atp anche una cifra attorno ai 18 mila euro. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal primo turno alla finale del torneo turco. PRIMO TURNO: €1.320 (0 punti) SECONDO TURNO: €2.180 (10 punti) QUARTI DI FINALE: €3.710 (25 ...

