Cervinara | due nuovi positivi | l’annuncio della sindaca Lengua

Leggi su anteprima24

(Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Av) – “Come ogni altra realtà territoriale, anche la nostra sta affrontando una fase decisivabattaglia alla pandemia. È chiaro a tutti che la situazione, sebbene si stia stabilizzando, rimane ad oggi molto delicata. Il virus è ancora in mezzo a noi e purtroppo continua a mietere contagi. Oggi, infatti, dopo diversi giorni in cui non si registravanocasi, l’Asl di Avellino, attraverso il Direttore Morgante, ha comunicato che 2 nostri concittadini sono risultatial Covid-19, portando così a 6 il numero di persone attualmente positive“. E’di, Caterina. “Questo conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, che non possiamo in alcun modo ...