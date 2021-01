C’è Posta per Te, svelato il segreto: chi paga i regali e cosa c’è nelle scatole (Di domenica 17 gennaio 2021) Chi paga i regali a C'è Posta per te? Nel programma è tradizione che gli ospiti vip facciano dei regali alle persone destinatarie delle sorprese. Spesso si tratta di doni molto costosi o di denaro (come nel caso del regalo di Marco Bocci e Giulia Michelini nella stessa puntata). Ci si è chiesti se sono gli stessi vip a pagarli o se le spese ricadono sulla produzione. Mara Venier, proprio a C'è Posta per te, una volta ha spoilerato che sarebbe "Maria De Filippi a pagare". Dunque, queste spese sarebbero normalmente a carico del programma. (Continua..) La Michelini ha donato a Silvia una carta annuale da spendere presso parrucchieri ed estetisti per prendersi finalmente cura di se stessa. Bocci, invece, ha regalato alla donna un “barattolino dei sogni”. Un ... Leggi su howtodofor (Di domenica 17 gennaio 2021) Chia C'èper te? Nel programma è tradizione che gli ospiti vip facciano deialle persone destinatarie delle sorprese. Spesso si tratta di doni molto costosi o di denaro (come nel caso del regalo di Marco Bocci e Giulia Michelini nella stessa puntata). Ci si è chiesti se sono gli stessi vip arli o se le spese ricadono sulla produzione. Mara Venier, proprio a C'èper te, una volta ha spoilerato che sarebbe "Maria De Filippi are". Dunque, queste spese sarebbero normalmente a carico del programma. (Continua..) La Michelini ha donato a Silvia una carta annuale da spendere presso parrucchieri ed estetisti per prendersi finalmente cura di se stessa. Bocci, invece, ha regalato alla donna un “barattolino dei sogni”. Un ...

