C'è Posta per Te, Sarina perde la dentiera mentre parla con Maria De Filippi: polemica per il promo. E la scena viene tagliata in trasmissione (Di domenica 17 gennaio 2021) Rosaria Cannavò, detta Sarina, è stata tra le protagoniste indiscusse dell'ultima puntata di C'è Posta per te. I social l'hanno incoronata come regina della serata, facendola diventare in poco tempo trend su Twitter, e in molti ne hanno apprezzato la spontaneità. Non si può dire lo stesso, invece, per la scelta della produzione: nel promo uscito nella giornata di sabato, infatti, è stato diffuso un incidente accaduto proprio a Sarina. La signora perde la dentiera, riuscendo però a fermarla con la mano senza farla cadere rovinosamente a terra, mentre sta parlando con Maria De Filippi tra l'ilarità generale del pubblico e qualche risata anche delle stessa conduttrice. "Ci sarà spazio anche per le risate", si legge nella ...

