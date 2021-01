C’è Posta per te, Sarina perde la dentiera: Maria e la produzione ridono, ma sul web scoppia la polemica (Di domenica 17 gennaio 2021) Una scena che ha fatto molto discutere quella andata in onda durante la trasmissione di Maria De Filippi C’è Posta per te. Rosaria Cannavò, conosciuta anche come Sarina da Francavilla di Sicilia, la protagonista della clip che ha fatto divertire, neanche poi tanto, il web. La signora intenta nel rispondere ad una domanda della conduttrice perde la dentiera, riuscendo però a recuperarla prima che cada a terra. Lo studio e la stessa Maria, sono visibilmenti divertiti e l’incidente non è passato inosservato: la clip, diffusa su Istagram dalla produzione ma tagliata dalla puntata, è diventata virale dando vita ad un vero e proprio dibattito. Da un lato il punto di vista della produzione che ha messo l’accento sul carattere ironico di quanto accaduto, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 17 gennaio 2021) Una scena che ha fatto molto discutere quella andata in onda durante la trasmissione diDe Filippi C’èper te. Rosaria Cannavò, conosciuta anche comeda Francavilla di Sicilia, la protagonista della clip che ha fatto divertire, neanche poi tanto, il web. La signora intenta nel rispondere ad una domanda della conduttricela, riuscendo però a recuperarla prima che cada a terra. Lo studio e la stessa, sono visibilmenti divertiti e l’incidente non è passato inosservato: la clip, diffusa su Istagram dallama tagliata dalla puntata, è diventata virale dando vita ad un vero e proprio dibattito. Da un lato il punto di vista dellache ha messo l’accento sul carattere ironico di quanto accaduto, ...

