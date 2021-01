C’è Posta per Te, la storia d’amore che commuove il Cilento (Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPisciotta (Sa) – La storia d’amore arriva dal cuore del Cilento. I protagonisti di una delle storie del programma di Maria De Filippi ‘C’è Posta per Te’, sono Francesco e Susy (in foto) da Abatemarco, frazione del Comune di Montano Antilia, ricompresa nel Parco Nazionale del Cilento, Alburni e Vallo di Diano. Cresciuti insieme ed innamorati, già dai tempi delle scuole elementari, i due si sposano e ben presto diventano genitori. La loro storia d’amore però, di recente è stata messa a dura prova. È proprio Francesco, infatti, chiede l’aiuto di Maria De Filippi per riconquistare la fiducia di sua moglie. Dopo primi attimi di tentennamento, Susy mette da parte rabbia e delusione concedendo al marito una seconda possibilità. Francesco è ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPisciotta (Sa) – Laarriva dal cuore del. I protagonisti di una delle storie del programma di Maria De Filippi ‘C’èper Te’, sono Francesco e Susy (in foto) da Abatemarco, frazione del Comune di Montano Antilia, ricompresa nel Parco Nazionale del, Alburni e Vallo di Diano. Cresciuti insieme ed innamorati, già dai tempi delle scuole elementari, i due si sposano e ben presto diventano genitori. La loroperò, di recente è stata messa a dura prova. È proprio Francesco, infatti, chiede l’aiuto di Maria De Filippi per riconquistare la fiducia di sua moglie. Dopo primi attimi di tentennamento, Susy mette da parte rabbia e delusione concedendo al marito una seconda possibilità. Francesco è ...

