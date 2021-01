C’è posta per te, la signora Sarina perde la dentiera mentre parla. Maria De Filippi reagisce così (Di domenica 17 gennaio 2021) C’è posta per te, l’ospite perde la dentiera mentre parla. Maria De Filippi reagisce così. Stasera, in onda su Canale 5, il programma condotto da Maria De Filippi. Tra le storie, quella del signor Stefano alla ricerca di una vecchia fiamma, conosciuta 70 anni prima. Come al solito, in questi casi, la produzione convoca diverse signore per trovare quella giusta. Tra le donne in studio, la simpatica signora Sarina che viene interpellata da Maria. «Hai mai conosciuto questo uomo con i baffi?». La signora non sente, ma quando sta per chiedere spiegazioni perde la dentiera. Dopo un primo momento di ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 17 gennaio 2021) C’èper te, l’ospitelaDe. Stasera, in onda su Canale 5, il programma condotto daDe. Tra le storie, quella del signor Stefano alla ricerca di una vecchia fiamma, conosciuta 70 anni prima. Come al solito, in questi casi, la produzione convoca diverse signore per trovare quella giusta. Tra le donne in studio, la simpaticache viene interpellata da. «Hai mai conosciuto questo uomo con i baffi?». Lanon sente, ma quando sta per chiedere spiegazionila. Dopo un primo momento di ...

staineltuo_ : RT @eliscrivecose: Se riuscissi a farmi fare una sorpresa a c’è posta 100% mi appiopperebbero come ospite Ultimo - tvdandhp_ : @paulwesley l'altro giorno ha detto esplicitamente di NON pubblicare le storie in cui rispondeva alle domande negli… - fantixcute_ : RT @pensierounanime: I migliori commenti dei boomers dopo l'ospitata a C'è posta per te, vol.2: a thread #Irama - magicyan1 : RT @tr_o_nkthinking: Non fatemi arrivare mai una busta dal postino di c'e posta per te. Ve la brucio, sia mai! - ElisaDiGiacomo : C'è Posta per Te: Susy voleva chiamare la 2ª figlia con il nome dell'amante di Francesco -

Ultime Notizie dalla rete : C’è posta «C’è posta per te», un contenitore di tutta la poetica defilippiana Corriere della Sera