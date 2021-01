C’è posta per te, la signora Sarina perde la dentiera, ma in tv la scena non va in onda (Video) (Di domenica 17 gennaio 2021) A C’è posta per te sono tornate anche le divertenti storie con protagonisti in studio gli anziani. Dopo il dialetto della signora Maria la scorsa settimana, anche nella seconda puntata di sabato 16 gennaio 2021 Maria De Filippi ha dato spazio ad un “aggiornamento d’amore” tra simpatici vecchietti. La conduttrice si è messa sulle tracce di una certa Elena dalla Sicilia, ma si sa anche che i colpi di scena in trasmissione di certo non mancano! C’è posta per te, la signora Sarina perde la dentiera Nella puntata di ieri sera, infatti, la presentatrice di C’è posta per te ha raccontato la storia di Stefano, un signore di novantuno anni che, dopo più di mezzo secolo, ha deciso di rimettersi in cerca della sua vecchia ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 17 gennaio 2021) A C’èper te sono tornate anche le divertenti storie con protagonisti in studio gli anziani. Dopo il dialetto dellaMaria la scorsa settimana, anche nella secpuntata di sabato 16 gennaio 2021 Maria De Filippi ha dato spazio ad un “aggiornamento d’amore” tra simpatici vecchietti. La conduttrice si è messa sulle tracce di una certa Elena dalla Sicilia, ma si sa anche che i colpi diin trasmissione di certo non mancano! C’èper te, lalaNella puntata di ieri sera, infatti, la presentatrice di C’èper te ha raccontato la storia di Stefano, un signore di novantuno anni che, dopo più di mezzo secolo, ha deciso di rimettersi in cerca della sua vecchia ...

