C'è Posta per Te, il video di Sarina che perde la dentiera: l'incredibile storia (Di domenica 17 gennaio 2021) Divertente episodio nella puntata di sabato 16 gennaio di C'è Posta per Te, durante il programma la signora Rosaria detta Sarina ha perso la dentiera: ecco il video completo Una versione extra over di Uomini e Donne, il popolare dating show in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì, è andato in onda ieri sera, sabato 16 gennaio, nel corso della seconda puntata di "C'è Posta Per Te". Protagonista assoluta la signora Rosaria, detta Sarina, 85 anni la figlia del tabaccaio di Francavilla di Sicilia, comune di 3000 abitanti in Provincia di Messina, che nel 1950 è stata oggetto delle attenzioni di Stefano oggi 91 anni. I fatti. Ben 71 anni fa Stefano si era invaghito di una ragazza, Elena, con cui aveva progettato la "fuitina", la fuga d'amore di una notta per poi avere il ...

