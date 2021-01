C’è Posta Per Te, il sindaco di Francavilla risponde alla signora Sarina (Di domenica 17 gennaio 2021) La seconda puntata di C’è Posta Per Te con 6.424.000 telespettatori ed il 29,98% di share ha stravinto la serata doppiando Rai Uno. Il programma di Maria De Filippi è così nazional popolare da aver fatto breccia pure sul sindaco di Francavilla, paesino siciliano, ieri sera citato in trasmissione da una protagonista, Rosaria Cannavò detta Sarina. La donna (quella “della dentiera”) ha raggiunto la trasmissione perché chiamata da un ultranovantenne che voleva ritrovare il suo primo amore, ma una volta in studio si è limitata solo a fare i complimenti a Maria De Filippi e Maurizio Costanzo ed a parlare del suo paese Francavilla, salutando “il sindaco, il vicesindaco, gli assessori ed i carabinieri”. Un siparietto simpatico che oggi ha avuto l’attenzione di Vincenzo ... Leggi su biccy (Di domenica 17 gennaio 2021) La seconda puntata di C’èPer Te con 6.424.000 telespettatori ed il 29,98% di share ha stravinto la serata doppiando Rai Uno. Il programma di Maria De Filippi è così nazional popolare da aver fatto breccia pure suldi, paesino siciliano, ieri sera citato in trasmissione da una protagonista, Rosaria Cannavò detta. La donna (quella “della dentiera”) ha raggiunto la trasmissione perché chiamata da un ultranovantenne che voleva ritrovare il suo primo amore, ma una volta in studio si è limitata solo a fare i complimenti a Maria De Filippi e Maurizio Costanzo ed a parlare del suo paese, salutando “il, il vice, gli assessori ed i carabinieri”. Un siparietto simpatico che oggi ha avuto l’attenzione di Vincenzo ...

