C'è posta per te: Giovanna piange ma la busta resta chiusa, Carlo e Antonio non riabbracciano la mamma (Di domenica 17 gennaio 2021) La regina della televisione italiana, Maria De Filippi, è tornata ad accompagnare le nostre serate del sabato con il programma "C'è posta per te". La trasmissione, come sempre, ci mostra le storie di alcune persone, e una di queste ha particolarmente colpito il pubblico, durante la seconda puntata dell'edizione di quest'anno. La storia in questione è quella di una mamma che cerca invano di riallacciare il rapporto con i figli. La protagonista della storia è Giovanna, una donna che, dopo una triste vicenda avvenuta con il marito, ha visto il suo rifiuto anche da parte dei due figli. Foto: wittytv/C'è posta per te Questi sono Carlo e Antonio e nonostante i giovani si sono presentati in trasmissione, dopo l'invito fatto dal programma, non hanno voluto riabbracciare la propria madre.

