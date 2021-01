Cattive notizie per Antonella Clerici | fan increduli

Leggi su chenews

(Di domenica 17 gennaio 2021)per, È sempre mezzogiorno è stato sospeso: ecco cosa ha spinto Rai 1 a prendere questa particolare decisione.Fonte Foto InstagramDomani, lunedì 18 gennaio 2021, È sempre mezzogiorno non andrà in onda: il programma diè infatti assente dal palinsesto di Rai 1. I fan si chiedono cosa ci sia dietro questa sospensione della messa in onda. Un vero e proprio terremoto per il palinsesto di Rai 1 che nella giornata di domani ha previsto numerosi cambiamento in vista di un evento davvero eccezionale che potrebbe cambiare le sorti dell’Italia intera. LEGGI ANCHE>>>sorprende, cosa succede dietro le quinte del ...