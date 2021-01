Cast e personaggi di Mina Settembre su Rai1 tra triangoli amorosi e casi da risolvere (Di domenica 17 gennaio 2021) Cast e personaggi di Mina Settembre sono pronti a tenere compagnia al pubblico di Rai1 in un doppio appuntamento in scena oggi e domani per un totale di sei appuntamenti. La fiction con Serena Rossi protagonista è un stato etichettato come un dramedy sentimentale ambientato a Napoli, che ha per protagonista un’assistente sociale e, allo stesso tempo, una donna dal carattere deciso ma che nasconde grandi fragilità. Toccherà a lei sistemare le cose non solo nella sua vita ma anche in quella dei casi che si presenteranno sulla sua scrivania mettendo insieme, pezzo dopo pezzo, consapevolezze e forza. Scritta da Fabrizio Cestaro, Doriana Leondeff, Fabrizia Midulla e Marco Videtta, la serie tv in dodici episodi da 50’, diretti da Tiziana Aristarco, è liberamente tratta dai racconti di ... Leggi su optimagazine (Di domenica 17 gennaio 2021)disono pronti a tenere compagnia al pubblico diin un doppio appuntamento in scena oggi e domani per un totale di sei appuntamenti. La fiction con Serena Rossi protagonista è un stato etichettato come un dramedy sentimentale ambientato a Napoli, che ha per protagonista un’assistente sociale e, allo stesso tempo, una donna dal carattere deciso ma che nasconde grandi fragilità. Toccherà a lei sistemare le cose non solo nella sua vita ma anche in quella deiche si presenteranno sulla sua scrivania mettendo insieme, pezzo dopo pezzo, consapevolezze e forza. Scritta da Fabrizio Cestaro, Doriana Leondeff, Fabrizia Midulla e Marco Videtta, la serie tv in dodici episodi da 50’, diretti da Tiziana Aristarco, è liberamente tratta dai racconti di ...

