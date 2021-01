Caso Zaki | conclusa la nuova udienza Si attende l’esito per sapere se la detenzione verrà rinnovata

Leggi su open.online

(Di domenica 17 gennaio 2021)neldi Patrickattesa per capire se lo studente egiziano dell’Università di Bologna, arrestato lo scorso 7 febbraiocon l’accusa di propaganda sovversiva sul web, potrà finalmente uscire dal complesso carcerario di Tora, nella periferia del Cairo, dove è attualmente rinchiuso. Per il momento non ci sono indicazioni suldell’, ovvero se la suaaltri 45 giorni. L’monitorata da diplomatici europei Come in altre occasioni, l’si è tenuta sotto l’osservazione del funzionario dell’ambasciata italiana al Cairo insieme ad altri diplomatici, oggi delle ambasciate francese, olandese e canadese, ...