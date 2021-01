Capitan Bartoli consegna i tre punti alla Roma | superato 3-2 il Napoli

Leggi su romadailynews

(Di domenica 17 gennaio 2021)– Dopo la grande delusione in Supercoppa contro la Juventus e il settebello rifilatoCF in Coppa Italia, ladi Betty Bavagnoli si rituffa nel campionato, ospitando ilal Tre Fontane. Formazione tipo per le giallorosse, costrette a rinunciare a Hegerberg a causa dell’infortuno al crociato, ma con il neo acquisto Linari in panchina. Prima sulla panchine delle partenopee per Pistolesi. VantaggioAl quarto d’ora, dopo aver visto unaaggressiva, sono le ospiti ad andare in vantaggio: calcio d’angolo ddestra battuto da Huynh, Popadinova a centro area anticipa sia Erzen che Baldi e di testa porta avanti le sue. Lazaro vicina al pari Passano cinque giri d’orologio e le capitoline costruiscono la prima grande ...