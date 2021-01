Cancellare Trump in dieci giorni. Il blitz di Biden punto per punto (Di domenica 17 gennaio 2021) Cancellare Trump nei primi dieci giorni di mandato. Questo l’obiettivo di Joe Biden – delineato dal suo capo di gabinetto Ron Klain – da raggiungere a colpi di executive orders, i dpcm d’Oltreoceano (scherziamo ovviamente). Come primo atto, è noto, il neo-presidente ha promesso di riportare gli Stati Uniti nell’accordo di Parigi sul clima, e su questo tema formiche.net organizzerà un evento online il 21 gennaio, con ospiti di altissimo livello. Il 21 gennaio, all’indomani dell’insediamento di Joe Biden, parleremo di ambiente con Todd Stern (@tsterndc), John Podesta (@johnpodesta), Mauro Petriccione (@EUClimateAction), Stefano Laporta (@ISPRA Press). Modera Flavia Giacobbe, direttore di “Formiche” – 6 pm CET, 12 pm ET pic.twitter.com/6WYsqJGhhL — Formiche (@formichenews) January 16, ... Leggi su formiche (Di domenica 17 gennaio 2021)nei primidi mandato. Questo l’obiettivo di Joe– delineato dal suo capo di gabinetto Ron Klain – da raggiungere a colpi di executive orders, i dpcm d’Oltreoceano (scherziamo ovviamente). Come primo atto, è noto, il neo-presidente ha promesso di riportare gli Stati Uniti nell’accordo di Parigi sul clima, e su questo tema formiche.net organizzerà un evento online il 21 gennaio, con ospiti di altissimo livello. Il 21 gennaio, all’indomani dell’insediamento di Joe, parleremo di ambiente con Todd Stern (@tsterndc), John Podesta (@johnpodesta), Mauro Petriccione (@EUClimateAction), Stefano Laporta (@ISPRA Press). Modera Flavia Giacobbe, direttore di “Formiche” – 6 pm CET, 12 pm ET pic.twitter.com/6WYsqJGhhL — Formiche (@formichenews) January 16, ...

repubblica : Stati Uniti, Biden annuncia dieci giorni di decreti urgenti per cancellare Trump - nieddupierpaolo : RT @Signorasinasce: #StatiUniti, #Bidet annuncia dieci giorni di decreti urgenti per cancellare #Trump - aspettaaspetta : RT @Signorasinasce: #StatiUniti, #Bidet annuncia dieci giorni di decreti urgenti per cancellare #Trump - _fiorucci : RT @Signorasinasce: #StatiUniti, #Bidet annuncia dieci giorni di decreti urgenti per cancellare #Trump - mapiele : RT @Signorasinasce: #StatiUniti, #Bidet annuncia dieci giorni di decreti urgenti per cancellare #Trump -