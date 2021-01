Can Yaman manda un nuovo messaggio alle fan che l’hanno attaccato (Di domenica 17 gennaio 2021) Dopo le foto in compagnia di Diletta Leotta molte fan di Can Yaman hanno dato di matto attaccando l’attore su tutti i social. Il protagonista di Daydreamer Le Ali Del Sogno ha risposto con un “sono fatti miei, punto” e poi ha anche cancellato il suo profilo Twitter. Dopo 24 ore di silenzio la star delle soap turche ha pubblicato due storie molto particolari su Instagram. In queste brevi clip si legge il testo di una nota canzone turca ‘Verme’. Le parole del brano sembrano proprio una frecciatina alle ammiratrici (che si erano tramutate in hater). “Sono nato senza volerlo e senza sapere quanto dolore avrei dovuto sopportare. Sono confuso per il peso del carico che mi è stato imposto Se vuoi darmi un giudizio non me lo dare. Io non lo voglio! Non mi dare un giudizio. Non me lo dare, non me lo dare. Dammi la pace interiore se vuoi darmela. Tu non mi dare ... Leggi su biccy (Di domenica 17 gennaio 2021) Dopo le foto in compagnia di Diletta Leotta molte fan di Canhanno dato di matto attaccando l’attore su tutti i social. Il protagonista di Daydreamer Le Ali Del Sogno ha risposto con un “sono fatti miei, punto” e poi ha anche cancellato il suo profilo Twitter. Dopo 24 ore di silenzio la star delle soap turche ha pubblicato due storie molto particolari su Instagram. In queste brevi clip si legge il testo di una nota canzone turca ‘Verme’. Le parole del brano sembrano proprio una frecciatinaammiratrici (che si erano tramutate in hater). “Sono nato senza volerlo e senza sapere quanto dolore avrei dovuto sopportare. Sono confuso per il peso del carico che mi è stato imposto Se vuoi darmi un giudizio non me lo dare. Io non lo voglio! Non mi dare un giudizio. Non me lo dare, non me lo dare. Dammi la pace interiore se vuoi darmela. Tu non mi dare ...

