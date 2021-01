Campania, De Luca firma l’ordinanza n.2: scuola in presenza fino alla terza primaria dal 18 gennaio (Di domenica 17 gennaio 2021) Con l’avvio del nuovo anno, il presidente Vincenzo De Luca ha diramato una sola ordinanza ed un richiamo al rispetto delle regole. Nella giornata di ieri è però arrivata l’ordinanza numero due che partirà da domani e riguarderà la scuola. Di seguito parte del testo reperibile in modo completo sul sito ufficiale della Regione Campania. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Con l’avvio del nuovo anno, il presidente Vincenzo Deha diramato una sola ordinanza ed un richiamo al rispetto delle regole. Nella giornata di ieri è però arrivatanumero due che partirà da domani e riguarderà la. Di seguito parte del testo reperibile in modo completo sul sito ufficiale della Regione. L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Campania Luca De Luca, policlinico Caserta è simbolo ripartenza Campania Agenzia ANSA Vaccino Covid, De Luca: "Dosi esaurite in Campania". Arcuri: "Da domani nuovi arrivi"

"Ancora nella giornata di ieri la Campania ha raggiunto, con il 90%, la percentuale più alta d'Italia nella somministrazione dei vaccini. Oggi in tutte le aziende sanitarie si esauriscono le dosi cons ...

Se la situazione Covid resterà la stessa, in Campania vi potrebbero essere altre aperture a partire dalla prossima settimana.

