Calenda-Mastella, riferire di una telefonata sui social e tornare al centro del dibattito per un giorno (Di domenica 17 gennaio 2021) Che poi, in fondo, nello scontro Calenda-Mastella sono diversi anche i codici. Il leader di Azione Carlo Calenda, infatti, ha deciso di dare conto di una telefonata ricevuta dal sindaco di Benevento sui suoi canali social, prima il tanto amato Twitter, poi anche su Facebook. La risposta di Clemente Mastella, invece, è arrivata attraverso una nota ufficiale. Politica 2.0 e politica tradizionale, che potremmo quasi chiamare – con un certo disagio spazio-temporale – politica da prima repubblica. Fatto sta che è bastato rendere pubblica una telefonata sui social network per tornare centrali, nell'agone politico, per almeno 24 ore. LEGGI ANCHE > Mastella risponde a Di Battista: «È un piccolo Robespierre, leader delle ...

