Calenda chiama in tv e Mastella se ne va. Nuova raffica d'insulti (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gennaio 2021 - Nel bel mezzo della discussione sulla crisi di governo a Mezz'ora in più su Rai3, si assiste a una Nuova sceneggiata a distanza tra Clemente Mastella e Carlo Calenda . Tutto ... Leggi su quotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gennaio 2021 - Nel bel mezzo della discussione sulla crisi di governo a Mezz'ora in più su Rai3, si assiste a unasceneggiata a distanza tra Clementee Carlo. Tutto ...

