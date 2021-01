"Calenda burinotto, pariolino, figlio di papà". Lui chiama in studio, Mastella si alza e se ne va (Di domenica 17 gennaio 2021) Botta e risposta a distanza in diretta tv, a base di insulti ed improperi, tra Clemente Mastella e Carlo Calenda. A ’In mezz’ora in più il sindaco di Benevento viene interpellato sulla telefonata tra lui e il leader di Azione, da quest’ultimo resa nota sui social media. “Telefonate? Io ho chiamato solo Calenda e mia moglie...”,. dice Mastella che bolla Calenda come “burinotto, pariolino, figlio di papà... Lui Sindaco di Roma? Spero non lo faccia per il bene dei romani, una persona così... Lo conoscevo per le segnalazioni al Cis di Nola...”.Calenda telefona in trasmissione per replicare, ma prima ci sono problemi sul collegamento e poi Mastella se ne va dalla trasmissione. E ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 17 gennaio 2021) Botta e risposta a distanza in diretta tv, a base di insulti ed improperi, tra Clementee Carlo. A ’In mezz’ora in più il sindaco di Benevento viene interpellato sulla telefonata tra lui e il leader di Azione, da quest’ultimo resa nota sui social media. “Telefonate? Io hoto soloe mia moglie...”,. diceche bollacome “di... Lui Sindaco di Roma? Spero non lo faccia per il bene dei romani, una persona così... Lo conoscevo per le segnalazioni al Cis di Nola...”.telefona in trasmissione per replicare, ma prima ci sono problemi sul collegamento e poise ne va dalla trasmissione. E ...

