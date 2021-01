Caldo d’Africa scaglierà via il Gelo Ma imploderà sotto aria Polare

Leggi su meteogiornale

(Di domenica 17 gennaio 2021) Meteo incerto trafredda e mite. Attenzione al freddo. Mentre l’ondata dista interessando la parte orientale dell’Europa, portando giù i termometri a valori che non si registravano da qualche anno, ma con temperature ben distanti da essere neppure appena eccezionali, il meteo a medio e lungo termine propone dei cambiamenti considerevoli, confinando le masse d’fredda a nord in una prima fase, per poi vederle crollare di nuovo verso sud, gelando parte dell’Europa. L’inattesa novità potrebbe esordire inizialmentel’effetto di correnti oceaniche decisamente più miti rispetto a quelle che ci sono state ultimamente, che potrebbero presentare una sorta di criticità nel settore meridionale, ovvero nel medio e basso Mediterraneo centro occidentale, dove potrebbe trovare ...