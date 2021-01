Calciomercato Milan, la stella torna in Italia: domani visite e firma (Di domenica 17 gennaio 2021) Calciomercato Milan, è fatta per il ritorno della stella in Italia. Il giocatore sosterrà domani visite mediche e firmerà il contratto Il Milan fa sul serio. In questa sessione invernale di Calciomercato, i rossoneri sono di gran lunga la squadra più scatenata tra le big. Dopo l’ufficialità di Meité e l’affare ormai ai dettagli per L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 17 gennaio 2021), è fatta per il ritorno dellain. Il giocatore sosterràmediche e firmerà il contratto Ilfa sul serio. In questa sessione invernale di, i rossoneri sono di gran lunga la squadra più scatenata tra le big. Dopo l’ufficialità di Meité e l’affare ormai ai dettagli per L'articolo proviene da Inews.it.

Anzi, dopo esser stato scaricato il croato aveva un desiderio incredibile di tornare in A per vendicarsi…E ora il Milan gli concede la ghiotta possibilità di una rivincita scudetto.

