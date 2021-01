Calciomercato Milan, Conti verso il Parma: accordo trovato (Di domenica 17 gennaio 2021) Conti si appresta a diventare un nuovo giocatore del Parma, il terzino rossonero si trasferisce in Emilia in prestito con obbligo di riscatto Sembra essere finalmente giunta alla fine la telenovela riguardante il futuro di Andrea Conti. Il terzino italiano è infatti ad un passo dal trasferimento al Parma attraverso la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni di euro. I DETTAGLI SU MilanNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 gennaio 2021)si appresta a diventare un nuovo giocatore del, il terzino rossonero si trasferisce in Emilia in prestito con obbligo di riscatto Sembra essere finalmente giunta alla fine la telenovela riguardante il futuro di Andrea. Il terzino italiano è infatti ad un passo dal trasferimento alattrala formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni di euro. I DETTAGLI SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : calciomercato @acmilan: ok definitivo per #Mandzukic, già domani previsto l’arrivo a Milano (6 mesi con opzione), p… - DiMarzio : #Milan, passi avanti per Mario #Mandzukic: i dettagli del possibile accordo con l'attaccante croato - SkySport : Milan, stand-by nella trattativa per Mandzukic. Sempre più vicino invece Tomori - Claudio69_ : RT @sa_cantone: #Mandzukic atterra a Linate (scalo privato) alle 19:30. Domani visite mediche. Inizia ufficialmente l'avventura del croato… - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan - #Conti-#Parma, attesa la fumata bianca: accordo vicino (via @NicoSchira) -