Cagliari-Milan, la presentazione del match | Serie A News (Di domenica 17 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan News - Cagliari e Milan scenderanno in campo lunedì sera. Con altri tre punti, i rossoneri potrebbero allungare sulle pretendenti Cagliari-Milan, la presentazione del match Serie A News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 17 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIEscenderanno in campo lunedì sera. Con altri tre punti, i rossoneri potrebbero allungare sulle pretendenti, ladelPianeta

ZZiliani : E dire che sarebbe bastato ritardare i tamponi, far multare il medico di 1500 euro e il club di 4000 e a Cagliari… - AntoVitiello : Partenza del #Milan per #Cagliari posticipata a domani per permettere un altro giro di tamponi. - AntoVitiello : Test atletici di un'ora a Milanello per #Meite e domani dovrebbe iniziare a lavorare in gruppo. #Saelemaekers ancor… - RaiSport : ?? Il #Milan si affida a #Ibra, #Pioli: 'E' pronto' #Calhanoglu e #TheoHernandez positivi al #Covid. In arrivo… - zazoomblog : Cagliari-Milan sono 23 i convocati di mister Di Francesco - #Cagliari-Milan #convocati #mister -