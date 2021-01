sportli26181512 : Bayern-Friburgo 2-1: La rete di Müller al 74' permette al Bayern Monaco di ottenere i tre punti casalinghi nella sf… - ETGazzetta : #Lewandowski da record contro il #Friburgo. Il #BayernMonaco esce dalla crisi ed è campione d'inverno - ItaSportPress : Bundesliga, Bayern supera il Friburgo ed è campione d'inverno - - sportli26181512 : #Bundesliga, il Bayern batte 2-1 il Friburgo. Lipsia a -4: L'undici di Flick piega una delle squadre più in forma d… - RSIsport : ????? Il Bayern vince e allunga in testa alla classifica anche grazie ad un Lewandowski da record #Bundesliga… -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga Bayern

Freiburg ...Bayern Munich opened up a four-point lead in the Bundesliga as the German champions beat Freiburg 2-1 to return to winning ways after two rare defeats. Thomas Muller knocked in the winning goal in the ...