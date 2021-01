Bridgerton e The Crown: Sarah Ferguson commenta le due serie Netflix (Di domenica 17 gennaio 2021) La Duchessa di York Sarah Ferguson a detto la sua sulle due serie Netflix che figurano l nobiltà e i reali d'Inghilterra, Bridgerton e The Crown. Le serie Netflix Bridgerton e The Crown hanno conquistato gli abbonati alla piattaforma streaming, diventando alcune delle serie più viste dell'intero catalogo. E tra i fan di entrambi gli show sembra esserci anche una spettatrice d'eccezione: Sarah Ferguson. La Duchessa di York si è infatti detta piuttosto compiaciuta dall'ultima fatica di Shonda Rhimes, e rivela di aver già fatto il binge-watching dell'intera prima stagione. Due volte. "Ho adorato così tanto Bridgerton che l'ho visto due volte. Sono ... Leggi su movieplayer (Di domenica 17 gennaio 2021) La Duchessa di Yorka detto la sua sulle dueche figurano l nobiltà e i reali d'Inghilterra,e The. Lee Thehanno conquistato gli abbonati alla piattaforma streaming, diventando alcune dellepiù viste dell'intero catalogo. E tra i fan di entrambi gli show sembra esserci anche una spettatrice d'eccezione:. La Duchessa di York si è infatti detta piuttosto compiaciuta dall'ultima fatica di Shonda Rhimes, e rivela di aver già fatto il binge-watching dell'intera prima stagione. Due volte. "Ho adorato così tantoche l'ho visto due volte. Sono ...

