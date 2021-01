Bridgerton 2, Phoebe Dynevor accenna alla trama e all’ostacolo Covid per le scene intime (Di lunedì 18 gennaio 2021) Coi risultati sorprendenti ottenuti dalla prima stagione, arrivata a Natale su Netflix, l’annuncio del rinnovo di Bridgerton 2 è davvero solo questione di tempo. Lo streamer ha annunciato a tambur battente il record di 63 milioni di visualizzazioni previste nel solo primo mese dal debutto della serie ShondaLand sulla piattaforma e la conferma di una seconda stagione è attesa nelle prossime settimane. D’altronde il materiale originale da adattare per Bridgerton 2 ed altre eventuali stagioni non manca: i romanzi di Julia Quinn alla base della sceneggiatura – seppure con molte licenze rispetto alla saga letteraria – sono 8 in totale, uno per ognuno dei fratelli Bridgerton che compongono la famiglia al centro della storia. E il creatore della serie ha auspicato di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) Coi risultati sorprendenti ottenuti dprima stagione, arrivata a Natale su Netflix, l’annuncio del rinnovo di2 è davvero solo questione di tempo. Lo streamer ha annunciato a tambur battente il record di 63 milioni di visualizzazioni previste nel solo primo mese dal debutto della serie ShondaLand sulla piattaforma e la conferma di una seconda stagione è attesa nelle prossime settimane. D’altronde il materiale originale da adattare per2 ed altre eventuali stagioni non manca: i romanzi di Julia Quinnbase dellaggiatura – seppure con molte licenze rispettosaga letteraria – sono 8 in totale, uno per ognuno dei fratelliche compongono la famiglia al centro della storia. E il creatore della serie ha auspicato di ...

about_sabbry : RT @_mvmbles: Non smetto di ridere per il cugino di Regé che durante le scene di sesso del cugino lasciava la stanza e andava a fare il the… - lupainthenorth : questo momento è pura bellezza, dallo slow motion a quando il tempo riprende a scorrere normalmente, alla rendition… - l_e_7 : RT @_mvmbles: Non smetto di ridere per il cugino di Regé che durante le scene di sesso del cugino lasciava la stanza e andava a fare il the… - _mvmbles : Non smetto di ridere per il cugino di Regé che durante le scene di sesso del cugino lasciava la stanza e andava a f… - hznll28 : RT @RubySussex: Ma se nemmeno Phoebe e Regé hanno superato Daphne e Simon come dovrei superarli io? #Bridgerton #bridgertonnetflix https:/… -