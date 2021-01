Brescia, sorpresa in mezzo alla neve: il rarissimo incontro con un gallo cedrone filmato da uno sciatore (Di domenica 17 gennaio 2021) Il video è stato girato in Val Palot, e postato da un utente su Twitter. Il gallo, difficoltoso da incontrare e geloso del proprio territorio, sembra sfidare l’intruso, fa la ruota, si accosta all’uomo e emette il suo particolare verso. alla fine si gira e se ne va. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Il video è stato girato in Val Palot, e postato da un utente su Twitter. Il, difficoltoso da incontrare e geloso del proprio territorio, sembra sfidare l’intruso, fa la ruota, si accosta all’uomo e emette il suo particolare verso.fine si gira e se ne va. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Noovyis : (Brescia, sorpresa in mezzo alla neve: il rarissimo incontro con un gallo cedrone filmato da uno sciatore) Playhit… - HankHC91 : RT @FinestreArte: Una sorpresa dagli scavi per la rete fognaria di via Milano a Brescia: durante i lavori, infatti, sono stati ritrovati, d… - FinestreArte : Una sorpresa dagli scavi per la rete fognaria di via Milano a Brescia: durante i lavori, infatti, sono stati ritrov… - sportli26181512 : Basket, la sorpresa Pesaro strappa il biglietto per le Final 8 di Coppa Italia: La squadra di Repesa vince lo scont… - sportli26181512 : Basket, la sorpresa Pesaro strappa il biglietto per le Final 8 di Coppa Italia: La squadra di Repesa vince lo scont… -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia sorpresa Brescia, sorpresa in mezzo alla neve: il rarissimo incontro con un gallo cedrone filmato da uno sciatore Il Fatto Quotidiano Colonna romana e tre cippi miliari e altri resti rinvenuti a Brescia durante i lavori

I tecnici della società A2A che si occupa del servizio idrico della città di Brescia, mentre conducevano degli scavi per la rete fognaria di via Milano a Brescia hanno rivenuto sorprendenti resti ...

Poste, riaprono gli uffici di Pilzone di Iseo e di Carcina

Carcina. L’ufficio postale di Villa Carcina Il timore era che potessero rimanere fuori servizio definitivamente, visto che negli ultimi anni la politica di Poste Italiane non ha privilegiato la sussis ...

I tecnici della società A2A che si occupa del servizio idrico della città di Brescia, mentre conducevano degli scavi per la rete fognaria di via Milano a Brescia hanno rivenuto sorprendenti resti ...Carcina. L’ufficio postale di Villa Carcina Il timore era che potessero rimanere fuori servizio definitivamente, visto che negli ultimi anni la politica di Poste Italiane non ha privilegiato la sussis ...