"Bossetti ha ammazzato Yara? Vi dico cosa riveleranno i test"

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 17 gennaio 2021) Elena Ricciattraverso il suo legale: “Credo ancora nella giustizia. Ci ho sempre creduto e spero che ora si possa arrivare fino in fondo per dimostrare la mia innocenza” Crede ancora nella giustizia e ce lo rivela attraverso il suo legale, Massimo, il muratore di Mapello, oggi cinquantenne, condannato all’ergastolo per l’omicidio diGambirasio, la tredicenne scomparsa da Brembate il 26 novembre del 2010 e ritrovata cadavere tre mesi dopo, nel febbraio 2011. Per l’omicidio della piccola, dopo anni di indagine, si arriva all’esistenza del cosiddetto ‘ignoto 1’ il cui dna è stato ritrovato sugli slip e sui leggins della tredicenne. L’identità di questo ‘ignoto 1’, è stata attribuita a Massimo, condannato all’ergastolo con l’accusa di aver ucciso ...