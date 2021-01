Boschi: "Senza Italia Viva i numeri non ci sono" (Di domenica 17 gennaio 2021) La caccia di adesioni fra i parlamentari di Iv, per il presidente dei deputati di Italia Viva, Maria Elena Boschi non è mai finita “ma le cose stanno andando molto bene, decisamente meglio delle nostre più rosee aspettative” dice l’ex ministro in un’intervista a Il Messaggero. “Mi spiace molto per il mio amico Vito De Filippo (che ha lasciato Iv per tornare nel Pd, ndr)” tuttavia ”è fisiologico che in un passaggio importante come questo qualcuno cambi opinione. In queste ore tanti stanno cambiando posizione anche tra i grillini e i dem”. Comunque i 18 senatori di Italia Viva “sono compatti. E la quota 161 per la maggioranza al Senato è irraggiungibile”. Semplicemente “i numeri non ci sono. Prima ne prendono atto, prima possiamo iniziare a costruire il ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 17 gennaio 2021) La caccia di adesioni fra i parlamentari di Iv, per il presidente dei deputati di, Maria Elenanon è mai finita “ma le cose stanno andando molto bene, decisamente meglio delle nostre più rosee aspettative” dice l’ex ministro in un’intervista a Il Messaggero. “Mi spiace molto per il mio amico Vito De Filippo (che ha lasciato Iv per tornare nel Pd, ndr)” tuttavia ”è fisiologico che in un passaggio importante come questo qualcuno cambi opinione. In queste ore tanti stanno cambiando posizione anche tra i grillini e i dem”. Comunque i 18 senatori dicompatti. E la quota 161 per la maggioranza al Senato è irraggiungibile”. Semplicemente “inon ci. Prima ne prendono atto, prima possiamo iniziare a costruire il ...

Boschi spera “che si riparta dal perimetro dell’attuale maggioranza. Ma senza Italia Viva i numeri non ci sono. E oggi lo hanno visto con chiarezza anche Cinque Stelle e Pd”. La certezza di Iv che non ...

Un deputato di Iv ha annunciato ieri sera il suo ritorno nel Pd. È cominciata la caccia ai renziani, presidente Boschi? Teme per la tenuta del vostro gruppo al ...

