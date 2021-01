Borghi in Festival: scadenza prorogata al 29 gennaio (Di domenica 17 gennaio 2021) Borghi in Festival: prorogata la data di scadenza per l’invio delle domande di partecipazione all’Avviso Pubblico In considerazione della situazione epidemiologica, ancora in corso, e dalle conseguenti misure di contenimento del contagio, ancora in atto, si comunica la proroga della data di scadenza per l’invio delle domande di partecipazione all’Avviso Pubblico “Borghi in Festival”, promosso dalla Direzione… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 17 gennaio 2021)inla data diper l’invio delle domande di partecipazione all’Avviso Pubblico In considerazione della situazione epidemiologica, ancora in corso, e dalle conseguenti misure di contenimento del contagio, ancora in atto, si comunica la proroga della data diper l’invio delle domande di partecipazione all’Avviso Pubblico “in”, promosso dalla Direzione… L'articolo Corriere Nazionale.

valsusaturismo : RT @UMValleSusa: La #valdisusa è candidata al bando @_MiBACT Borghi in Festival con ?????? ???????? ?????? ????????: 32 Comuni in rete con grandi partner… - UMValleSusa : La #valdisusa è candidata al bando @_MiBACT Borghi in Festival con ?????? ???????? ?????? ????????: 32 Comuni in rete con grandi… - SurvisIt : RT @Regione_Abruzzo: Prorogata al 29 la scadenza del bando @_MiBACT “Borghi in festival”, progetti di rigenerazione urbana, culturale ed ec… - Regione_Abruzzo : Prorogata al 29 la scadenza del bando @_MiBACT “Borghi in festival”, progetti di rigenerazione urbana, culturale ed… - MiBACTLiguria : #Borghinfestival #finanziamento #prorogatermini #avviso Borghi in Festival Comunità, cultura, impresa per la rigen… -

Ultime Notizie dalla rete : Borghi Festival L'Unione Montana Valsusa e l'Unione Montana Alta Valsusa presentano ufficialmente la candidatura a “Borghi in Festival” http://www.lagendanews.com “VALSUSA DAL VIVO”: UN NUOVO FESTIVAL SI CANDIDA AL BANDO DEL MINISTERO

DALL’UNIONE MONTANA VALLE SUSA BUSSOLENO – Val Susa dal Vivo: questo il nome della rassegna candidata a “Borghi in Festival”, il bando del MIBACT per il finanziamento di ...

Il festival Le Vie dei Tesori tra settembre e novembre mette insieme 120 mila presenze

Nell’anno del Covid, delle restrizioni, delle presenze contingentate, della ricerca di luoghi sicuri, la Sicilia ha dimostrato di avere comunque fame di cultura, di bellezza e di ...

DALL’UNIONE MONTANA VALLE SUSA BUSSOLENO – Val Susa dal Vivo: questo il nome della rassegna candidata a “Borghi in Festival”, il bando del MIBACT per il finanziamento di ...Nell’anno del Covid, delle restrizioni, delle presenze contingentate, della ricerca di luoghi sicuri, la Sicilia ha dimostrato di avere comunque fame di cultura, di bellezza e di ...