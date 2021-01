Bonus monopattino e bici ultima possibilità (Di domenica 17 gennaio 2021) Bonus monopattino e bici una nuova opportunità per poter usufruirne, come previsto dal decreto rilancio. Chi non è riuscito ad ottenere il rimborso del 60% con il Bonus mobilità per gli acquisti effettuati dal 4 maggio al 2 novembre 2020 ha una nuova occasione per usufruire dello sconto. Bonus monopattino e bici come richiederlo? Bonus Leggi su periodicodaily (Di domenica 17 gennaio 2021)una nuova opportunità per poter usufruirne, come previsto dal decreto rilancio. Chi non è riuscito ad ottenere il rimborso del 60% con ilmobilità per gli acquisti effettuati dal 4 maggio al 2 novembre 2020 ha una nuova occasione per usufruire dello sconto.come richiederlo?

MoliPietro : Bonus monopattino e bici ultima possibilità - titzbiltz : @ninabecks1 @swamilee Forse prende il Reddito di Cittadinanza, Bonus monopattino, cashback e quant'altro e quindi i… - CardelliAc : RT @tefulmino: Obiettivi raggiunti dal Governo Conte nel periodo della Pandemia: ?immobilismo ?task force inutili ?no Mes ?no Scuola ?no pi… - sardikus : RT @tefulmino: Obiettivi raggiunti dal Governo Conte nel periodo della Pandemia: ?immobilismo ?task force inutili ?no Mes ?no Scuola ?no pi… - denkendesblatt : RT @tefulmino: Obiettivi raggiunti dal Governo Conte nel periodo della Pandemia: ?immobilismo ?task force inutili ?no Mes ?no Scuola ?no pi… -