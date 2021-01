Bollettino Coronavirus Lombardia, dati 17 gennaio/ Zona rossa, Regione ricorre al Tar (Di domenica 17 gennaio 2021) I nuovi dati del Bollettino Coronavirus Lombardia di oggi, 17 gennaio: ieri 2.134 nuovi positivi rilevati. Fontana ricorre contro la decisione di Speranza Leggi su ilsussidiario (Di domenica 17 gennaio 2021) I nuovideldi oggi, 17: ieri 2.134 nuovi positivi rilevati. Fontanacontro la decisione di Speranza

SkyTG24 : #Coronavirus, i dati aggiornati: - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi, 16 gennaio: 16.310 nuovi casi con 260.704 tamponi e 475 morti - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, bollettino 16 gennaio: 16.310 nuovi casi, i morti sono 475 - lapennanicola65 : RT @LaNotiziaTweet: Coronavirus, il bollettino di oggi: 16.310 casi e 475 morti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività al 6,2 per cent… - arcanodavvero : RT @SkyTG24: Covid Lombardia, focolaio in un reparto dell'ospedale di Sondrio. DIRETTA -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus LIVE Coronavirus, nuovo bollettino: 16.310 contagiati, 475 morti La Gazzetta dello Sport Coronavirus | preoccupa la variante brasiliana | il bollettino di oggi

Coronavirus, preoccupa la variante brasiliana: il bollettino di oggi (Di sabato 16 gennaio 2021) Mentre la campagna vaccinale procede con qualche scossone, ma con ottimi numeri che collocano l’Italia ...

Covid oggi: bollettino contagi Coronavirus 16 gennaio. Dati Italia ed Emilia Romagna

Bologna, 14 gennaio 2021 – L'Emilia Romagna resterà in zona arancione: la quasi certezza arriva da fonti interne alla Regione dopo il vertice con il Governo sul nuovo Dpcm, nonostante i dati del ...

Coronavirus, preoccupa la variante brasiliana: il bollettino di oggi (Di sabato 16 gennaio 2021) Mentre la campagna vaccinale procede con qualche scossone, ma con ottimi numeri che collocano l’Italia ...Bologna, 14 gennaio 2021 – L'Emilia Romagna resterà in zona arancione: la quasi certezza arriva da fonti interne alla Regione dopo il vertice con il Governo sul nuovo Dpcm, nonostante i dati del ...