Bollettino Coronavirus del 17 Gennaio 2021 (Di domenica 17 gennaio 2021) In data 17 Gennaio l'incremento nazionale dei casi è +0,52% (ieri +0,69%) con 2.381.277 contagiati totali, 1.745.726 dimissioni/guarigioni (+26.510) e 82.177 deceduti (+377); 553.374 infezioni in corso (-4.343). Ricoverati con sintomi -27 (22.757); terapie intensive -17 (2.503) con 124 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 211.078 tamponi totali (ieri 260.704) di cui 129.728 molecolari (ieri 163.230) e 82.050 test rapidi (ieri 97.474) con 66.603 casi testati (ieri 84.965); 12.415 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 5,88% (ieri 6,25% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 18,64% (ieri 19,19%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.603; Sicilia 1.439; Emilia Romagna 1.437; Veneto 1.369; Lazio 1.243; Puglia 908; Campania 891. In Lombardia curva +0,31% (ieri +0,41%) con 25.051 tamponi totali (ieri 35.317) di cui 21.077 molecolari ...

