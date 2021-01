Bollettino Asl | oggi 17 nuovi positivi nel Sannio | nessun decesso

(Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E’ di 17 il numero deinel. Lo si evince dalquotidiano dell’Asl. Per fortuna non si registra alcun. Di seguito ilcompleto: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

ilmamilio : COVID, Bollettino Lazio: +1243 casi, 21 decessi, 1088 guariti. I dati nelle Asl del 17 gennaio 2021… - lillidamicis : BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del diparti… - larampait : Covid, bollettino ASL Caserta (17/01): i dati comune per comune - cronacacaserta : Caserta – Pubblicato il nuovo bollettino dell’Asl di Caserta sull’andamento della pandemia di Coronavirus nella no… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Asl

LatinaToday

Arriva il fine settimana, si abbassa il livello dei tamponi (7.572 quelli registrati ieri), non così l'incidenza dei casi positivi (908), per un rapporto tra contagi e test che sfiora ...Covid, il bollettino di domenica 17 gennaio. Nelle ultime 24 ore in Italia i nuovi contagi sono stati 12.415 (16.310 ieri), mentre le vittime 377 (475 ...